lunedì 15 dicembre 2025

La letterina di Littizzetto a John Elkann: "Possiamo lavorare per voi, ma non saremo mai vostri"

Nel consueto appuntamento con la sua ‘letterina‘, nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa sul Nove, Luciana Littizzetto ha dedicato il suo monologo satirico a John Elkann. “Ti parlo in quanto torinese e in quanto italiana che è preoccupata di quello che sta succedendo a due grandi giornali e un po’ di radio che tu vuoi vendere come è nel tuo diritto” ha detto la comica, che ha aggiunto. “Non è che stai vendendo un chiosco di piadine, stai vendendo un pezzo importante della storia culturale italiana. Ricordati, possiamo lavorare per voi, ma non saremo mai vostri”.