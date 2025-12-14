Ucraina, i preparativi della sicurezza a Berlino per i colloqui di pace

Berlino si prepara a ospitare nuovi colloqui di pace tra Europa, Usa e Ucraina, per provare a porre fine alla guerra tra Kiev e Mosca. Nelle immagini, i preparativi della sicurezza intorno al palazzo della Cancelleria federale. Gli inviati statunitensi sono a Berlino per un altro ciclo di colloqui volti a garantire un accordo per porre fine alla guerra. L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner, parteciperanno a una serie di incontri domenica e lunedì, con funzionari ucraini ed europei. “Incontrerò gli inviati del presidente Trump e ci saranno anche incontri con i nostri partner europei, con molti leader, riguardanti le basi della pace: un accordo politico per porre fine alla guerra”, ha dichiarato Zelensky in un discorso alla nazione sabato sera.