Ucraina, Witkoff e Kushner a Berlino. Zelensky: “Pronto al dialogo” – La diretta

L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, sono arrivati a Berlino in occasione del vertice sull’Ucraina. L’obiettivo è raggiungere un accordo con la Russia e arrivare a un cessate il fuoco il prima possibile. Presente in Germania anche il leader di Kiev Volodymyr Zelensky mentre questa sera sono attesi altri pesi massimi della politica internazionale: numerosi capi di Stato e di governo europei, oltre ai leader dell’Ue e della Nato.

Guerra in Ucraina, verso un accordo di pace – La diretta di oggi 14 dicembre Inizio diretta: 14/12/25 07:00 Fine diretta: 14/12/25 23:00