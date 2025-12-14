Ucraina, Witkoff e Kushner a Berlino. Zelensky: “Pronto al dialogo” – La diretta

L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, sono arrivati a Berlino in occasione del vertice sull’Ucraina. L’obiettivo è raggiungere un accordo con la Russia e arrivare a un cessate il fuoco il prima possibile. Presente in Germania anche il leader di Kiev Volodymyr Zelensky mentre questa sera sono attesi altri pesi massimi della politica internazionale: numerosi capi di Stato e di governo europei, oltre ai leader dell’Ue e della Nato.
“Oggi abbiamo la giornata ucraino-americana a Berlino. Naturalmente, incontrerò separatamente il cancelliere Merz e, probabilmente, in serata incontrerò ancora alcuni dei nostri leader europei”. Lo ha affermato il presidente ucraino parlando ai media Volodymyr Zelesnky, secondo quanto riporta Rbc. Al momento, l’Ucraina non ha ricevuto alcuna reazione ufficiale dagli Stati Uniti d’America in merito alle ultime proposte relative al piano di pace.
Secondo Zelensky, alcuni segnali arrivano attraverso il team di negoziazione. “Non ho ancora ricevuto la reazione degli Stati Uniti d’America. Ho sentito diversi messaggi attraverso il mio team di negoziazione. Ma ricevo tutti i segnali e sarò pronto per il dialogo che inizierà oggi”, ha spiegato, osservando che oggi inizia una giornata diplomatica molto intensa a Berlino.
“Abbiamo difeso le ragioni dell’Ucraina dicendo sempre a tutti i nostri alleati che era giusto difendere l’Ucraina invasa, ma che non eravamo in guerra con la Russia. Difendere l’Ucraina è una cosa, essere in guerra con la Russia è un’altra. Non abbiamo mai autorizzato l’utilizzo di armi italiane in territorio russo, abbiamo insomma sempre avuto una visione e l’abbiamo sostenuta con coraggio, anche a volte essendo costretti a prendere posizioni dure, non sempre in sintonia con i nostri alleati europei”. Così Antonio Tajani, vicepremier e segretario di FI, intervenendo alla giornata di chiusura di Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma.
I primi aerei con a bordo ospiti di Stato e delegazioni negoziali per il vertice sull’Ucraina a Berlino sono atterrati questa mattina. Secondo quanto riporta Bild, alle 8:22, un aereo privato statunitense (Bombardier Global 700) è atterrato all’aeroporto BER di Berlino. L’aereo proveniva da Fort Lauderdale, in Florida, a soli 60 chilometri dalla residenza privata del presidente degli Stati Uniti a Mar-a-Lago. A bordo: il negoziatore statunitense Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner.
Entrambi sono stati scortati in centro città attraverso l’autostrada urbana di Berlino: l’accesso a Berlino dalla direzione dell’aeroporto (sud-est) era bloccato: un lungo convoglio di limousine blindate e veicoli di supporto motorizzati si è diretto a tutta velocità verso il centro città. Poco meno di un’ora dopo, alle 10:17, un altro aereo del governo statunitense, un Gulfstream (C-37A), è atterrato al terminal governativo, partito da una base aerea statunitense a Bruxelles.
Da venerdì, l’intero centro di Berlino è stato trasformato in una zona di massima sicurezza: barricate, polizia federale e statale, videosorveglianza e radar, cecchini e intelligence delle comunicazioni. Secondo la Casa Bianca, Witkoff intende anche incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i capi di Stato europei. L’obiettivo: un possibile cessate il fuoco. Fonti del governo tedesco indicano che i consiglieri di politica estera, “compresi quelli degli Stati Uniti e dell’Ucraina”, terranno prima i colloqui iniziali.
Il cancelliere Friedrich Merz aveva già dichiarato in precedenza che nel fine settimana si sarebbero tenute a Berlino le discussioni “definitive” sulle modalità per porre fine alla guerra. Un segnale chiaro: ora le cose si faranno concrete. Merz e Zelensky si incontreranno poi direttamente lunedì. Questa sera sono attesi a Berlino altri pesi massimi della politica: numerosi capi di Stato e di governo europei, oltre ai leader dell’Ue e della Nato.
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 235 UAV ucraini la scorsa notte. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca. “Un totale di 235 veicoli aerei senza pilota ucraini di tipo aereo sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio durante la notte,” afferma il ministero.