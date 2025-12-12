Ucraina, Zelensky a Kupiansk: "Importante ottenere risultati al fronte"

“Oggi – direzione Kupiansk, i nostri soldati che qui ottengono risultati per l’Ucraina. Molti russi hanno parlato di Kupiansk – lo vediamo. Ero lì, ho salutato i ragazzi. Grazie a ogni unità, a tutti coloro che combattono qui, a tutti coloro che distruggono l’occupante”. È quanto fa sapere il presidente dell’Ucraina Zelensky in un messaggio su Telegram. “Oggi è estremamente importante ottenere risultati sul fronte affinché l’Ucraina possa ottenere risultati in campo diplomatico”, aggiunge, “è proprio così che funziona: tutte le nostre posizioni di forza all’interno del Paese sono posizioni di forza nei negoziati per porre fine alla guerra. Grazie a ogni soldato! Sono orgoglioso di voi! Grazie a tutte le nostre forze terrestri: oggi è il vostro giorno”.