Sparatoria a Bondi Beach, il premier del Nuovo Galles del Sud: "Attacco alla comunità ebraica"

Almeno 12 persone sono state uccise durante la sparatoria a Bondi Beach, Sydney, la spiaggia più famosa d’Australia. Il fuoco è stato aperto da due uomini durante la celebrazione ebraica di Hannukah, alla quale stavano partecipando circa 2.000 persone. “Uno degli autori è stato ucciso e un altro è in custodia. L’attacco era diretto contro la comunità ebraica di Sydney nel primo giorno di Hanukkah”, ha detto alla stampa Chris Minns, premier del Nuovo Galles del Sud. “Quella che avrebbe dovuto essere una serata di pace e gioia, celebrata dalla comunità con le famiglie e i sostenitori, è stata distrutta da questo orribile attacco malvagio”.