Bondi Beach, sparatoria in spiaggia a Sidney durante l’Hannukkah: almeno 12 i morti, tra loro il rabbino della città

A Sydney, sulla spiaggia di Bondi Beach, si è verificata una sparatoria. Sul posto è in corso l’intervento della polizia. Secondo quanto riportato da alcuni media australiani molte persone si sono disperse, alcune in acqua. Su X la polizia australiana invita le persone presenti a ripararsi. È salito a 12 il numero dei morti. Lo riferisce il premier del Nuovo Galles del Sud Chris Minns, secondo quanto riporta Abc News. “Quella che avrebbe dovuto essere una notte di pace e gioia celebrata in quella comunità con le famiglie e i sostenitori, è stata distrutta da questo orribile attacco terroristico“, ha affermato Minns. Il capo della polizia del Nuovo Galles del Sud Mal Lanyon ha riferto che le persone rimaste ferite sono 29 tra cui due agenti di polizia, che si trovano in gravi condizioni. “Sappiamo che c’erano molte persone lì per festeggiare un’occasione felice, la celebrazione di Hanukkah. E c’erano ben oltre 1.000 persone presenti quando è avvenuto il fatto”, ha spiegato Lanyon, che ha definito l’attacco “un atto terroristico”. Poco dopo la sparatoria, la polizia ha individuato un veicolo a Campbell Parade, nelle vicinanze, che riteneva contenesse diversi ordigni esplosivi improvvisati. Lo riporta Abc News. “Al momento la nostra unità di sminamento è sul posto per occuparsene”, ha dichiarato il capo della polizia del Nuovo Galles del Sud Mal Lanyon.

Ucciso il rabbino di Sidney

La sparatoria è avvenuta nel corso della celebrazione di Hanukkah, la ‘Festa delle Luci’ ebraica. Lo riporta il ‘Jerusalem Post’. Jeremy Leibler, presidente della Zionist Federation of Australia, ha detto: “La comunità ebraica è sotto shock. C’erano 2.000 membri della comunità ebraica che celebravano Hanukkah, accendendo insieme la prima candela a Bondi Beach. Siamo in massima allerta”

“Due persone sono in custodia della polizia a Bondi Beach; Tuttavia, l’operazione della polizia è in corso e continuiamo a esortare le persone a evitare l’area. Si prega di rispettare tutte le indicazioni della polizia. Non oltrepassare le linee della polizia”. Lo si legge sull’account X della polizia australiana. Il rabbino di Sydney Eli Schlanger è stato identificato come una delle vittime della sparatoria di massa avvenuta durante una festa di Hanukkah a Bondi Beach, secondo quanto riferito da un portavoce della comunità Chabad locale. Lo riporta il Times of Israel

Albanese: “Scene scioccanti e angoscianti“

“Le scene a Bondi sono scioccanti e angoscianti. Polizia e soccorritori sono sul posto per salvare vite. I miei pensieri sono con ogni persona coinvolta”. Così in una nota il premier australiano Anthony Albanese. “Ho appena parlato con il Commissario AFP e con il Premier del NSW. Stiamo collaborando con la Polizia del NSW e forniremo ulteriori aggiornamenti man mano che saranno confermate ulteriori informazioni”, ha aggiunto.

Gideon Sa’ar: “Sconvolto”

“Sono sconvolto dall’attentato omicida a sparatoria durante un evento di Hanukkah a Sydney, Australia. Questi sono i risultati della furia antisemita nelle strade australiane degli ultimi due anni, con gli appelli antisemiti e incitanti di ‘Globalizzare l’Intifada’ che si sono realizzati oggi. Il governo australiano, che ha ricevuto innumerevoli segnali d’allarme, deve riprendersi!”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri d’Israele Gideon Sa’ar.

Herzog: “Momento orribile“

“I nostri cuori vanno alle nostre sorelle e fratelli ebrei a Sydney che sono stati attaccati da scompigliati terroristi mentre andavano ad accendere la prima candela di Chanukkah. Ho appena parlato con David Ossip, presidente del Consiglio dei Deputati Ebrei del NSW, che stava parlando all’evento mentre iniziava l’attacco a sparatorie. Ho trasmesso a nome di tutta la nazione di Israele le nostre condoglianze alle famiglie in lutto e le preghiere per i feriti. Più e più volte abbiamo invitato il governo australiano ad agire e a combattere contro l’enorme ondata di antisemitismo che sta affliggendo la società australiana. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la comunità ebraica di Sydney e con l’intera comunità ebraica australiana in questo momento orribile”. Lo scrive su X il presidente israeliano Isaac Herzog.

La Farnesina: “Monitoriamo la situazione”

“La Farnesina e il Consolato Generale d’Italia a Sydney monitorano la situazione a Bondi Beach. Il Ministro Antonio Tajani ne segue l’evoluzione”. Lo si legge sull’account X del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Per qualsiasi emergenza o segnalazione – si legge ancora – vi invitiamo a contattare il Consolato al +61 410308768 #UnitàdiCrisi AL +39 06 36225 o via posta a unita.crisi@esteri.it”.

Starmer: “Orribile attacco“

“Notizie profondamente angoscianti dall’Australia. Il Regno Unito invia i nostri pensieri e le nostre condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti dall’orribile attacco sulla spiaggia di Bondi. Sono aggiornato sulla situazione in evoluzione”. Lo scrive su X il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer.

Meloni: “Profondo dolore”

“Seguo con profondo dolore le drammatiche notizie che arrivano da Sydney. Nel condannare ancora una volta con fermezza ogni forma di violenza e di antisemitismo, l’Italia esprime il proprio cordoglio per le vittime e si stringe ai loro cari, ai feriti, alle comunità ebraiche e rinnova la propria amicizia al popolo australiano”. Lo ha scritto su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.