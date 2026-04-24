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venerdì 24 aprile 2026

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Neonati sepolti in giardino, nonna paterna: "Nessuna vittoria, chiediamo solo giustizia"

LaPresse
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Comunque vada, non c’è nessuna vittoria“. Lo ha detto Sonia Carossi, madre di Samuel Granelli, il padre dei due neonati per la cui morte è imputata Chiara Petrolini, parlando con i giornalisti fuori dall’aula della corte d’assise di Parma in attesa della sentenza. Alla domanda su cosa facesse più male, la risposta è stata secca: “Il fatto che non abbia chiesto scusa a nessuno. Basta, solo quello”. Interrogata su cosa si aspettasse dal verdetto, Carossi non ha lasciato margini: “Giustizia. E basta, solo quello. Credo che non ci sia altro da chiedere”, ha concluso.