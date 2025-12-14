La storia di Sue Wicks, da campionessa Wnba ad allevatrice di ostriche

Sue Wicks, star della WNBA in pensione e membro della Hall of Fame, da nove anni alleva ostriche a East Moriches Bay, Long Island. “Mi piacciono le cose semplici. Mi piace questo stile di vita”, ha raccontato l’ex cestista. “Ho giocato per 16 stagioni in Europa e in Asia. Poi nel 1997 sono entrata a far parte delle New York Liberty. Il mio primo contratto era di 38.000 dollari, ma non mi importava. Avrei giocato al Madison Square Garden”, ha detto Wicks che dopo il ritiro dalla WNBA nel 2002 ha lavorato come telecronista, allenatrice di pallacanestro universitaria e in una start-up nel settore del fitness. “Quando ho iniziato nella WNBA, il mio sogno era che la lega esistesse. Ora che sono qui, quasi 30 anni dopo, il mio sogno è che le giocatrici che vivono questa esperienza siano ricompensate in modo tale da avere la libertà di fare ciò che vogliono nella vita. Questo dà loro lo status che la nostra cultura assegna al denaro”, ha affermato l’ex ala delle Liberty.