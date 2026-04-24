Iran, Hegseth: "I leader Ue la smettano con conferenze sciocche e salgano su una nave"

I leader europei “dovrebbero organizzare meno conferenze di facciata e salire su una barca”. Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth in conferenza stampa sugli sviluppi della guerra in Iran. “Questa è più una loro battaglia che nostra”, ha aggiunto. Il Segretario ha poi dichiarato che il blocco navale statunitense contro le navi iraniane continuerà “finché sarà necessario” per portare a termine la missione “audace e pericolosa” degli Stati Uniti, volta a porre fine alla minaccia che l’Iran rappresenta per la sicurezza globale.