Ucraina, Harry in visita a Bucha con una ong anti-mine

Il principe Harry, duca di Sussex, ha visitato Bucha, in Ucraina, insieme a Halo Trust, la più grande organizzazione umanitaria al mondo specializzata nello sminamento, per assistere a una dimostrazione delle tecnologie digitali di sminamento. La cittadina è disseminata di mine e ordigni inesplosi a seguito dei feroci combattimenti che hanno avuto luogo quando le truppe ucraine hanno respinto le forze russe nel 2022, responsabili di uccisioni di civili nella località. Sua madre, la principessa Diana, ha collaborato con Halo Trust in Angola nel gennaio 1997, in una missione pochi mesi prima di perdere la vita in un incidente stradale a Parigi. L’impegno di Diana e le immagini della moglie del principe Carlo, che attraversava un campo minato sono rimaste impresse nella memoria collettiva, contribuendo al sostegno per un trattato sul divieto delle mine antiuomo, ratificato più tardi quello stesso anno.