Patto di stabilità, Meloni: "Allentare vincoli su alcuni settori, l'Italia non è sola"

“Continuo a ritenere che, ad esempio, quando si parla di allentamento delle regole sugli aiuti di Stato, questo possa essere sensato. Ovviamente le due questioni che ho posto sono: quali sono i settori che vengono coinvolti” e “la questione della capacità fiscale che non è uguale nei diversi Stati membri. Se non si parte dall’allentamento dei vincoli per questi, almeno per questi settori, ovviamente si parla di una misura che è buona per alcuni e non è buona per altri”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del Consiglio europeo informale a Nicosia, Cipro.” E noi di tutto abbiamo bisogno fuorché di creare in questo momento ulteriori disparità all’interno degli Stati membri. Non sono la sola che chiede queste misure. C’è un dibattito, ci sono anche paesi che non sono d’accordo, ma sicuramente ho trovato consapevolezza della situazione, che è una situazione seria, che dobbiamo saper affrontare”, prosegue. “Tutti capiscono che in ogni caso, quando il problema impatta anche su alcuni Stati membri solamente, alla fine, siccome le nostre economie sono interconnesse, arriva anche dagli altri”, aggiunge.