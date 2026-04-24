Crans Montana, la mamma della 15enne uscita dalla terapia intensiva: "Grazie ai medici"

“Hanno pianto con noi, hanno riso con noi, si sono occupati di noi, come si occupano di tutti i pazienti all’interno della terapia intensiva e sub-intensiva. Perché dopo 60 giorni, 24 ore al giorno, li ho visti operare ininterrottamente. Certo, una ragazzina di 15 anni può suscitare più empatia, magari c’è un rapporto diverso con le ragazze più giovani, si crea un legame, però sono così con tutti e per noi è stata importantissima questa componente umana”. Così Isabella, mamma di Elsa, la quindicenne biellese rimasta ustionata a Capodanno a Crans-Montana, ringrazia il personale dell’ospedale Cto di Torino. La ragazza, uscita oggi dalla terapia intensiva, verrà trasferita all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino prima del rientro a casa. “Gli anni di esperienza hanno permesso di identificare immediatamente le problematiche di E La signora Isabella: “Hanno pianto e riso con noi”lsa, ormai la conoscevano talmente bene che anche solo da una smorfia, un piccolo cambiamento, potevano intervenire: questo arriva dalle competenze e dall’esperienza”, conclude la madre della quindicenne riferendosi al personale della terapia intensiva, “l’ho visto quando sono entrata oggi e mi sono commossa perché sono stati con noi sempre. Grazie”.