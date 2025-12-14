Australia, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah

Sparatoria a Bondi Beach, la spiaggia più famosa di Sydney e d’Australia. Il fuoco è stato aperto durante la celebrazione di Hanukkah, la “Festa delle Luci” ebraica. La polizia ha fatto sapere di aver fermato due sospetti e ha esortato le persone a evitare l’area. “Siamo sotto shock. C’erano 2.000 membri della comunità ebraica che celebravano Hanukkah, accendendo insieme la prima candela a Bondi Beach. Siamo in massima allerta”, ha detto Jeremy Leibler, presidente della Zionist Federation of Australia. Le immagini della sparatoria sono state diffuse su X dall’Australian Jewish Association.