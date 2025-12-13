Usa, l'acquario di New Orleans si prende cura di 35 tartarughe marine di Kemp

(LaPresse) Un acquario di New Orleans sta curando 35 tartarughe marine Kemp’s ridley in grave pericolo di estinzione che sono state colpite dal freddo sulla costa orientale degli Usa. I funzionari dell’Audubon Aquarium Rescue affermano che le tartarughe sono state trovate il mese scorso in Massachusetts dopo essere state esposte all’aria e all’acqua gelide che le hanno fatte finire sulla spiaggia. Si tratta di un fenomeno chiamato “cold stunning” (stordimento da freddo) e molte di loro soffrivano di disidratazione e polmonite. Sono state inizialmente curate dal New England Aquarium prima di essere trasportate in aereo a New Orleans. I funzionari dell’acquario affermano che le tartarughe marine Kemp’s ridley sono le tartarughe marine più a rischio di estinzione al mondo e trascorrono la maggior parte della loro vita lungo la costa del Golfo.