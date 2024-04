Gli animali sono all'interno della 'Edwards Air Force Base', nella California meridionale

Settanta tartarughe del deserto del Mojave, animali in pericolo di estinzione, sono state reintrodotte in natura all’interno della ‘Edwards Air Force Base’, nella California meridionale. Il ‘San Diego Zoo Wildlife Alliance‘ e il ‘Living Desert Zoo and Gardens‘, autorità mondiali nella conservazione delle piante e della fauna del deserto, stanno lavorando in collaborazione con la ‘Edwards Air Force Base’, l’U.S. Fish and Wildlife Service e l’U.S. Geological Survey, utilizzando tecniche progettate per aumentare il tasso di sopravvivenza delle giovani tartarughe.

