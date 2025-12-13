Usa, inondazioni nello Stato di Washington: soccorsi aerei e comunità allagate

(LaPresse) Le immagini aeree documentano gli interventi dei vice dello sceriffo dell’ufficio di soccorso marittimo della contea di King, impegnati ad assistere i residenti di Duvall, nello Stato di Washington, duramente colpiti dalle gravi inondazioni degli ultimi giorni. Dopo aver raggiunto livelli record, le acque hanno iniziato a ritirarsi lentamente venerdì, ma le autorità hanno avvertito che il livello dei fiumi resterà elevato ancora per diversi giorni e che persiste il rischio di cedimenti degli argini. Le piogge eccezionali, causate da un fiume atmosferico insolitamente intenso, hanno riversato oltre 30 centimetri di pioggia in alcune aree della parte occidentale dello Stato, facendo esondare numerosi corsi d’acqua. Il governatore Bob Ferguson ha dichiarato che, al momento, non si registrano vittime. Tuttavia, i danni appaiono estesi: intere comunità e quartieri risultano allagati, le autorità hanno effettuato decine di salvataggi e frane e detriti hanno provocato la chiusura di importanti arterie stradali. In alcune zone, la forza dell’acqua ha distrutto strade e ponti, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso.