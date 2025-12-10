Usa, il video inedito dell'arresto di Luigi Mangione sospettato dell’omicidio Thompson

(LaPresse) Un video inedito, ripreso dalla bodycam di un agente, documenta i primi istanti dell’intervento della polizia della Pennsylvania (Usa) all’interno di un McDonald’s, dove Luigi Mangione viene fermato e poi arrestato. Mangione si presenta con un falso nome, “Mark Rosario”, dopo che un dipendente del locale aveva segnalato la sua presenza in seguito alle segnalazioni di alcuni clienti che credevano di riconoscerlo. Il 27enne era ricercato per l’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare, ucciso a colpi d’arma da fuoco su un marciapiede di Midtown Manhattan nel dicembre 2024. Le dichiarazioni rese durante l’intervento e gli oggetti trovati nello zaino sequestrato potrebbero diventare prove centrali al processo. La difesa, però, sostiene che siano elementi da escludere, perché ottenuti tramite una perquisizione illegale e senza che a Mangione fossero notificati i suoi diritti. I pubblici ministeri respingono queste contestazioni.