Per l'uccisione del Ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson

Luigi Mangione è stato incriminato con l’accusa federale di omicidio per l’uccisione del Ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson. L’incriminazione, emessa da un Gran giurì presso la corte federale di Manhattan, include anche due capi d’accusa per stalking e uno per possesso di armi da fuoco.

Non è ancora chiaro quando il 26enne Mangione comparirà in aula per l’udienza di imputazione. Mangione è anche accusato separatamente di omicidio a livello statale. L’uomo è accusato di aver sparato a Thompson all’esterno di un hotel di Manhattan il 4 dicembre, mentre l’amministratore delegato arrivava per la conferenza annuale degli investitori di UnitedHealthcare. La procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, ha annunciato questo mese di aver incaricato i procuratori federali di Manhattan di chiedere la pena di morte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata