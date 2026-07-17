Cosenza, esplosione in un appartamento: l’intervento dei vigili del fuoco

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un’esplosione, causata presumibilmente da una fuga di gas metano, all’interno di un appartamento al secondo piano di uno stabile residenziale di tre piani a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza sono intervenute dopo la deflagrazione, che ha provocato ingenti danni all’abitazione coinvolta e la proiezione di detriti, che hanno danneggiato anche un edificio nelle vicinanze. Le due persone ferite, un uomo e una donna di età stimata inferiore ai 60 anni, sono state affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118. Una delle due sarebbe in condizioni più gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici del Comune. Sono in corso le verifiche per accertare le condizioni di sicurezza e l’agibilità degli appartamenti al primo e al terzo piano dello stabile interessato. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti tecnici sulle cause dell’esplosione.