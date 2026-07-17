Iran, sesta notte di attacchi Usa: gli obiettivi colpiti

L’esercito Usa ha dichiarato di aver concluso l’ultima serie di attacchi aerei contro l’Iran, la sesta notte consecutiva di attacchi contro la Repubblica Islamica, mentre si intensificano gli scontri nello Stretto di Hormuz. Secondo quanto riferisce il Comando Centrale delle forze armate statunitensi sono state colpiti decine di obiettivi nei suoi ultimi attacchi aerei, conclusisi all’alba di venerdì. Nei raid sarebbero morte sette persone. Gli attacchi hanno colpito Bandar Khamir, una città sulla costa iraniana affacciata sullo Stretto di Hormuz.