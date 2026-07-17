Spagna, ancora incendi: bruciano le regioni di Aragona e Madrid

La Spagna ancora alle prese con l’emergenza incendi. Diversi roghi boschivi stanno divampando in tutto il Paese, tra le regioni più colpite quelle di Aragona e di Madrid. Nelle immagini la situazione a Orés, in Aragona, dove un incendio ha bruciato 7.600 ettari di terreno, su un perimetro di 60 km. I forti venti e le temperature elevate hanno costretto le autorità a evacuare cinque villaggi della zona. Nella regione di Madrid brucia invece una foresta vicino alla città di Lozoyuela: sul posto sono al lavoro 28 mezzi antincendio, compresi i canadair.