Germania-Francia, Merz accoglie Macron nella base di Nörvenich

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e i ministri di entrambi i paesi si sono riuniti venerdì presso la base aerea di Nörvenich per una riunione del Consiglio franco-tedesco per la difesa e la sicurezza. Secondo l’agenzia di stampa dpa, Merz e Macron si sono incontrati per approvare la prima partecipazione in assoluto della Germania a un’esercitazione nucleare francese, mentre entrambi i paesi si avvicinano per rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di deterrenza nucleare. La Francia e il Regno Unito sono gli unici paesi dell’Europa occidentale in possesso di armi nucleari. La cooperazione rafforzata con la Germania ha lo scopo di consolidare e potenziare la deterrenza della NATO.