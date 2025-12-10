Furto da Louis Vuitton e Valentino: ritrovate le borse

Borse griffate per un valore di 400mila euro rubate in negozio in pieno centro a Roma. È successo nella notte tra il 16 e il 17 novembre scorso in Via dei Condotti, luogo simbolo dello shopping di lusso romano e internazionale. Alcuni uomini hanno sfondato la vetrina e fatto razzia di borse Louis Vouitton e Valentino. Dopo alcuni giorni di indagini il ritrovamento da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma durante una perquisizione disposta dalla Procura e oggi la riconsegna alle due case di moda colpite nella sede dell’Arma a pochi passi dalle boutique.