Roma, furto da Louis Vuitton in via dei Condotti: caccia a 3 uomini

Il commando ha rubato diverse borse e materiale griffato ancora da quantificare

Hanno spaccato la porta d’ingresso del magazzino del negozio di Louis Vuitton di via dei Condotti, entrando da via Mario de’Fiori, in pieno centro a Roma. Il commando, composto da tre persone con il volto coperto, ha portato via, la notte scorsa prima della due, diverse borse e materiale griffato ancora da quantificare. Sul posto gli agenti del distretto di polizia di Ponte Milvio e la Scientifica.