Giuli: “Pasolini era di destra? Semplicemente patrimonio della nazione”

“Pasolini è un grande intellettuale italiano, quindi chiunque abbia a cuore la storia, la cultura, le tradizioni italiane può accostare Pasolini ad altri intellettuali che non devono essere acquisiti dalla destra, sono semplicemente patrimonio della nazione e tendenzialmente la destra ama mettere in luce il patrimonio culturale della nazione”. Così il ministro della cultura, Alessandro Giuli, rispondendo ai giornalisti a margine del finissage della mostra sul capolavoro del Tiziano ‘Venere che benda Amore’ a Carate Brianza (Monza), commenta la presenza di Pier Paolo Pasolini sul ‘pannello delle egemonie‘ ad Atreju accanto a Gabriele D’Annunzio e Charlie Kirk. Il ‘pannello delle egemonie’ è un allestimento fisso della kermesse dei giovani di Fratelli d’Italia, con ritratti e brevi testi relativi a figure a cui il partito attribuisce diverse forme di ‘egemonia’ positiva.