Giuli: “Precari spettacolo? MiC cantiere sempre aperto a riforme e dialogo”

“Il pensiero solare lo porta il sole della Brianza oggi. Noi stiamo dialogando con il sottosegretario Mazzi che ha la delega allo spettacolo e come sistema, ecosistema MiC, con tutte le categorie. Ogni manifestazione è ben accetta e legittima quando ovviamente rispetta i canoni della civiltà e delle buone maniere, ma il codice dello spettacolo terrà conto di tante delle istanze della filiera di chi lavora nel mondo dello spettacolo, così come per il cinema”. Così il ministro della cultura, Alessandro Giuli, a margine del finissage della mostra ‘L’ultimo Tiziano. Venere che benda Amore. La Grande Arte in Brianza’ a Carate Brianza (Monza), risponde ai precari dello spettacolo che domenica, in concomitanza con la Prima della Scala, hanno protestato fuori dal teatro mettendo in scena la performance ‘Lady MacMelon’ e chiedendo a Giuli un ‘pensiero solare’ anche per loro. “Il ministero è un cantiere aperto sempre alle riforme e al dialogo con le parti interessate, quindi mi sento di rassicurare chi ha manifestato anche in modo vigoroso per i tagli alla cultura che in realtà abbiamo risparmiato con grande battaglia rispetto a quelle che potevano essere le previsioni di partenza e siamo contenti di poter dire che continuiamo a dialogare anche con chi protesta e andremo avanti”, ha concluso.