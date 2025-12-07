Ambrogino d'Oro 2025, il capogruppo dei Verdi alla premiazione con la maglietta di Ramy Elgaml

(LaPresse) Il capogruppo dei Verdi in consiglio comunale a Milano, Tommaso Gorini, ha indossato oggi al Teatro Dal Verme una maglietta con il volto di Ramy Elgaml, il ragazzo del quartiere Corvetto morto durante un inseguimento mentre cercava di sfuggire a una pattuglia dei carabinieri. “La scelta nasce dal fatto che c’è stata una commemorazione per Ramy al Corvetto – ha spiegato Gorini – a cui abbiamo partecipato noi consiglieri comunali dei Verdi ed eravamo gli unici rappresentanti delle istituzioni presenti. Il fratello di Ramy in quella occasione ci ha regalato questa maglietta e oggi ho deciso di indossarla per continuare a raccontare questa storia e portarla anche agli Ambrogini”, ha dichiarato il capogruppo, precisando che “non si tratta di un gesto polemico per l’Ambrogino al nucleo radiomobile, noi non abbiamo strumentalizzato questo premio ma abbiamo solo voluto portare la storia di Ramy qui”. Il gesto è stato commentato dal sindaco, Beppe Sala, a margine della premiazione degli Ambrogini d’Oro. “Il radio mobile dei carabinieri che oggi ha ricevuto l’Ambrogino è un corpo di polizia che ha una storia importante. Si può anche sbagliare nella vita, come tutti noi sbagliamo, però non bisogna dimenticare che alla fine mettersi sul fronte, metterci la faccia vuol dire tanto per la comunità”, ha detto il primo cittadino.