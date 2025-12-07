Ramy Elgami, a Milano un'opera in sua memoria che contesta l'Ambrogino d'Oro ai carabinieri

(LaPresse) Alla vigilia della consegna degli Ambrogini d’Oro, l’attivista e artista Cristina Donati Meyer ha affisso un’opera in ricordo di Ramy Elgaml e contro l’indulto dell’onorificenza del Comune di Milano che questa mattina sarà conferita al nucleo radiomobile dei carabinieri, di cui fanno parte i militari coinvolti nell’inseguimento durante il quale perse la vita il giovane. Il poster, che raffigura Ramy, che fa il segno di vittoria con le dita, è stato collocato sulla serranda di un’edicola nei pressi del Teatro dal Verme, in largo Maria Callas, luogo in cui si tiene la cerimonia ufficiale. L’immagine ritrae il ragazzo morto la notte del 24 novembre 2024 mentre, a bordo del suo scooter, fuggiva da un inseguimento dei carabinieri. Meyer, con questa azione simbolica, intende riportare l’attenzione sulla vicenda e contestare il riconoscimento che sarà assegnato al reparto dell’arma.