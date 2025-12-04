Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica in viaggio verso Roma

La fiamma olimpica per i Giochi invernali di Milano-Cortina è stata formalmente consegnata agli organizzatori italiani ad Atene, dove quasi 130 anni fa si tennero le prime Olimpiadi moderne. Da lì, la fiamma si sposterà in Italia, dove inizierà una staffetta di 63 giorni e 12.000 chilometri attraverso tutte le 110 province italiane prima di raggiungere lo stadio San Siro di Milano per la cerimonia di apertura del 6 febbraio. L’Italia ospiterà la fiamma per la prima volta in 20 anni e sono stati organizzati 10.000 tedofori.