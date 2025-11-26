‘Ndrangheta, 7 arresti tra Crotone e Milano per favoreggiamento latitanti locale di Cirò

Avrebbero favorito l’attività dell’associazione ’ndranghetistica nota come locale di Cirò, in provincia di Crotone, aiutando due esponenti del clan nella loro latitanza. I carabinieri del Comando provinciale di Crotone, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno arrestato sette persone tra Crotone e Milano. Cinque sono finite in carcere e due ai domiciliari. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire una rete di fiancheggiatori che avrebbe aiutato i due esponenti della locale di Cirò, condannati in via definitiva nell’ambito dell’operazione ‘Stige’, che aveva smantellato una vasta rete mafiosa radicata nel Crotonese. Gli indagati avrebbero anche consegnato sim telefoniche appositamente attivate e a loro intestate, al fine di favorire la latitanza delle persone colpite da provvedimento definitivo di carcerazione in modo da eludere le investigazioni e le ricerche della polizia giudiziaria.