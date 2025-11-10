Ndrangheta, confiscati beni per 830mila euro alla cosca Trapasso

La Guardia di Finanza di Catanzaro ha confiscato 8 unità immobiliari e 2 rapporti bancari per un valore complessivo stimato in oltre 830 mila euro, all’esito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di tre esponenti di rilievo della cosca Trapasso di San Leonardo di Cutro, nel Crotonese. I tre nel 2016 erano stati coinvolti nell’operazione ‘Borderland’ della Direzione Distrettuale di Catanzaro, in quanto figure di primo piano del sodalizio mafioso operante a San Leonardo di Cutro, inserito nella locale di Cutro facente capo ai ‘Grande aracri’, dedito prevalentemente alle estorsioni nei confronti di imprenditori operanti nel settore turistico.

La misura è stata adottata a seguito dell’analisi del profilo patrimoniale dei prevenuti e dei loro familiari che ha fatto riscontrare l’incoerenza del valore dei beni a disposizione rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta, circostanza che aveva già portato al sequestro degli stessi beni il 19 febbraio 2021.