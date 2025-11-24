Brasile, la Pride Parade sfila a Rio de Janeiro: le immagini da Copacabana

La Pride Parade di Rio celebra 30 anni di storia, con i festeggiamenti che hanno invaso il lungomare di Copacabana per l’annuale celebrazione LGBTQ+ della città. I partecipanti hanno srotolato un’enorme bandiera arcobaleno, mentre i camion con gli altoparlanti diffondevano il tema di quest’anno – “30 anni di storia: dalle prime lotte per il diritto di esistere alla costruzione di un futuro sostenibile” – sottolineando sia le battaglie passate del movimento che le sue richieste attuali. La parata si è svolta il giorno dopo l’arresto preventivo dell’ex presidente Jair Bolsonaro, una figura da tempo criticata per le sue dichiarazioni apertamente omofobe. Bolsonaro aveva dichiarato di essere un “orgoglioso omofobo” e che avrebbe preferito avere un figlio morto piuttosto che un figlio gay, commenti che lo hanno reso un simbolo del sentimento anti-LGBTQ+ in Brasile. Nonostante i progressi compiuti dalla prima marcia dell’Orgoglio nel Paese, la violenza contro i brasiliani LGBTQ+ rimane diffusa. Secondo il gruppo di difesa dei diritti storici Grupo Gay da Bahia, almeno 291 persone LGBTQ+ sono state vittime di morti violente nel 2024, 34 in più rispetto all’anno precedente.