La spiaggia di Rio de Janeiro ha accolto persone di tutte le età

Migliaia di persone hanno ballato e cantato per Rio de Janeiro in occasione della 28esima parata del Gay Pride. Sventolando bandiere arcobaleno LGBTQ in un’atmosfera da Carnevale, persone di tutte le età hanno sfilato lungo la spiaggia di Copacabana al suono della musica proveniente dai camion. Nonostante la sua reputazione di Paese liberale, il Brasile ha uno dei più alti tassi di violenza contro gay e transessuali dell’America Latina.

