Giornalista a Mamdani: "Pensa che Trump sia fascista?" Il presidente: "Puoi dirlo, non mi dà fastidio"

Nell’incontro tra il presidente americano Donald Trump e il sindaco eletto di New York, Zohran Mamdani, una reporter ha chiesto al primo cittadino se pensasse ancora che il leader della Casa Bianca sia un ‘fascista’. Piccolo momento di imbarazzo per Mamdani, che ha esitato prima di iniziare a dare una spiegazione alle sue parole. Ma Trump lo ha interrotto subito e, sorridendo, gli ha detto: “Non fa niente, puoi dirlo, è più facile“, prima di dargli una pacca sulla spalla e ribadire, “è più facile di spiegare, a me non dà fastidio“.