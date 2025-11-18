Incidente mortale a Milano, sui social il video dopo l'impatto e i tentativi di salvare la vittima

Le immagini pubblicate sui social dell’incidente di Milano in cui ha perso la vita un 20enne in viale Fulvio Testi, girate negli attimi immediatamente successivi allo schianto, mostrano un giovane che tenta di sfondare il finestrino per estrarre dalle lamiere il ragazzo vittima dello scontro, mentre i resti dell’auto iniziano a prendere fuoco. Nel video, pubblicato su TikTok, si sentono anche le urla dei soccorritori. Intanto, secondo i primi approfondimenti della Polizia locale di Milano è ‘verosimile’ che alla guida del suv non ci fosse il 19enne senza patente, accorso sul posto dopo lo schianto e dato in un primo momento come il conducente dell’auto.