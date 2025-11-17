Incidente Milano, 19enne morto in viale Fulvio Testi: indagini sul noleggio del Suv

La Procura di Milano sta valutando chi iscrivere nel registro degli indagati per la morte del 19enne Pietro Silva Orrego che, a bordo del suv guidato da un 20enne senza patente, all’alba di domenica si è schiantato contro una seconda auto in viale Fulvio Testi. La pm Giancarla Serafini è in attesa di ricevere dalla polizia locale l’informativa con la prima ricostruzione sulla dinamica dell’incidente che ha provocato altri tre feriti (una ragazza di 23 anni, una di 30 e uno di 32). Sono in corso accertamenti sulle telecamere di sorveglianza.

La prima certezza è che chi ha noleggiato il mezzo, di elevata cilindrata, fosse munito di patente, al contrario del giovane alla guida. In corso indagini anche sulle precedenze e sugli impianti semaforici presenti nella zona. Da quanto si apprende sarebbero due le persone verso cui si sta focalizzando l’attenzione degli inquirenti.

Incidente mortale a Milano, la ricostruzione

La vittima di 19 anni è deceduta all’ospedale Niguarda dove era stata trasportata in codice rosso subito dopo il sinistro. Il 20enne che era in macchina con lui, e si trovava alla guida al momento dell’impatto, inizialmente aveva riferito di essere sceso da un tram e di aver prestato soccorso alle persone ferite. In realtà le immagini di videosorveglianza hanno smentito questa versione dimostrando che il giovane era all’interno di una delle auto coinvolte, dove è stata trovata anche una sua scarpa. Un uomo di 32 anni, invece, a bordo dell’altro mezzo, è risultato positivo al pretest droga.