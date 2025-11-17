Accesso Archivi

Incidente Milano, 19enne morto in viale Fulvio Testi: indagini sul noleggio del Suv

Il ragazzo alla guida del mezzo, 20 anni, era senza patente

La Procura di Milano sta valutando chi iscrivere nel registro degli indagati per la morte del 19enne Pietro Silva Orrego che, a bordo del suv guidato da un 20enne senza patente, all’alba di domenica si è schiantato contro una seconda auto in viale Fulvio Testi. La pm Giancarla Serafini è in attesa di ricevere dalla polizia locale l’informativa con la prima ricostruzione sulla dinamica dell’incidente che ha provocato altri tre feriti (una ragazza di 23 anni, una di 30 e uno di 32). Sono in corso accertamenti sulle telecamere di sorveglianza.

La prima certezza è che chi ha noleggiato il mezzo, di elevata cilindrata, fosse munito di patente, al contrario del giovane alla guida. In corso indagini anche sulle precedenze e sugli impianti semaforici presenti nella zona. Da quanto si apprende sarebbero due le persone verso cui si sta focalizzando l’attenzione degli inquirenti.

Incidente mortale a Milano, la ricostruzione

La vittima di 19 anni è deceduta all’ospedale Niguarda dove era stata trasportata in codice rosso subito dopo il sinistro. Il 20enne che era in macchina con lui, e si trovava alla guida al momento dell’impatto, inizialmente aveva riferito di essere sceso da un tram e di aver prestato soccorso alle persone ferite. In realtà le immagini di videosorveglianza hanno smentito questa versione dimostrando che il giovane era all’interno di una delle auto coinvolte, dove è stata trovata anche una sua scarpa. Un uomo di 32 anni, invece, a bordo dell’altro mezzo, è risultato positivo al pretest droga.

