Milano, incidente in via Testi: due indagati per omicidio stradale

Sono indagati per omicidio stradale il 23enne che era alla guida del Suv e il 32enne conducente della Opel Corsa che domenica mattina si sono schiantati in viale Fulvio Testi a Milano provocando la morte del 19enne Pietro Silva Orrego. Il giovane che ha noleggiato il suv è risultato positivo ad alcol e droga nei primi test eseguiti nell’inchiesta della Polizia locale coordinata dalla pm di Milano, Giancarla Serafini. Anche il 32enne è risultato positivo alla droga. Si tratta di pre-test che andranno confermati da successive analisi. Dalla prima informativa giunta in Procura emerge la velocità molto sostenuta di entrambi i mezzi. Sono state sequestrate le immagini della videosorveglianza dei semafori per scoprire chi non ha rispettato le precedenze. La pm ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima e sentito i primi testimoni oculari. Dalla visione delle immagini gli inquirenti puntano a ricostruire velocità e dinamica dell’incidente. In corso approfondimenti inoltre per capire se il 23enne, munito di regolare patente, potesse affittare un’auto di così elevata cilindrata.

Accanto al 23enne indagato, a bordo del Suv, la vittima dell’incidente si trovava sul sedile anteriore. Nei sedili posteriori era seduta la ragazza di 30 anni rimasta ferita, fuori pericolo ma ancora ricoverata in prognosi riservata. A bordo della Opel Corsa c’era solo il conducente iscritto sul registro degli indagati.

Il 19enne senza patente non era alla guida del suv

Gli approfondimenti della Polizia locale di Milano, coordinata dalla pm Giancarla Serafini, avrebbero quindi escluso che alla guida del Suv, un Mercedes Classe G, ci fosse il 19enne senza patente che originariamente si pensava fosse dietro il volante del veicolo.