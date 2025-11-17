Venezuela, Trump apre al dialogo: "Possibili discussioni con Maduro"

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti “potrebbero avviare alcune discussioni” con il presidente venezuelano Nicolás Maduro, una potenziale via diplomatica mentre rafforzano ulteriormente la loro presenza militare vicino al Paese sudamericano. Trump non ha fornito dettagli sulle possibili discussioni con Maduro, ma ha affermato che “il Venezuela vorrebbe dialogare”. L’arrivo della USS Gerald R. Ford e di altre navi da guerra, annunciato dalla Marina in una dichiarazione, segna un momento importante in quella che l’amministrazione insiste nel definire un’operazione antidroga, ma che è stata vista come una tattica di pressione crescente contro Maduro.