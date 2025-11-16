Venezuela, Maduro: "Esercitazioni militari irresponsabili, non ci lasceremo intimidire"

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha criticato le esercitazioni navali congiunte di Trinidad e Tobago con gli Stati Uniti definendole “irresponsabili“. “Non ci lasceremo intimidire“, ha ribadito il leader di Caracas parlando ai suoi sostenitori. Durante cinque giorni di manovre, in programma dal 16 al 21 novembre, navi e aerei statunitensi si avvicineranno a meno di 15 km dalla costa venezuelana. Washington e Port-of-Spain sostengono che si tratti di un addestramento antidroga di routine ma Maduro lo interpreta come una provocazione.