Venezuela, cresce la tensione con gli Usa: portaerei Gerald Ford a breve nei Caraibi

Cresce la tensione tra Usa e Venezuela dopo la notizia, data dal Washington Post, che la portaerei americana Uss Gerald R. Ford arriverà nei Caraibi la prossima settimana con tre navi da guerra e oltre 4.000 soldati. Il massiccio dispiegamento di forze e risorse militari statunitensi nei Caraibi suggerisce che l’amministrazione Trump si stia preparando ad ampliare le operazioni nella regione, aumentando la possibilità di un primo attacco statunitense contro il Venezuela, nonostante ieri, venerdì, il presidente Usa Donald Trump abbia detto di non star prendendo in considerazione l’ipotesi.

Le forze dispiegate nei Caraibi

Secondo l’analisi del Washington Post, le forze statunitensi nei Caraibi comprendono al momento otto navi da guerra della Marina, una nave per operazioni speciali e un sottomarino d’attacco a propulsione nucleare. Oltre al rafforzamento navale, il Pentagono ha fatto volare bombardieri lungo la costa del Venezuela in una dimostrazione di forza e ha trasferito risorse alle basi statunitensi nella zona, compresa quella di Porto Rico che ora ospita caccia F-35, secondo l’analisi delle immagini satellitari effettuate dal quotidiano statunitense.