Treni: caos a Roma Termini, ritardi oltre 5 ore

Ritardi fino a oltre 5 ore per i treni a Roma Termini. Tutti i treni provengono da Reggio Calabria. Di questi tre superano i 300 minuti di ritardo, uno i 200 e un terzo è segnalato con 180 minuti di ritardo. A quanto si apprende il ritardo accumulato è dovuto all’investimento di una persona nel tratto ferroviario tra Sapri e Paola. Nel dettaglio i treni coinvolti nel ritardo sono: AV 8418 per Venezia Santa Lucia, AV 9584 per Torino Porta Nuova, AV 8134 per Torino Porta Nuova, AV 9624 per Torino Porta Nuova e AV 9588 per Torino Porta Nuova.