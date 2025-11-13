Investimento in Calabria, treni in ritardo di 8 ore: caos alla stazione Termini

E’ caos alla stazione Termini di Roma, dove sono segnalati ritardi superiori alle 8 ore. Hanno accumulato ritardo i treni ad alta velocità provenienti da Reggio Calabria, che viaggiano in ritardo a causa dell’investimento di una persona avvenuto questa mattina nel tratto ferroviario tra Sapri e Paola. Il treno 8418 partito alle 5.53 da Reggio Calabria Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia viaggia con un ritardo di 500 minuti, oltre 8 ore, mentre il treno 9584 partito alle 6.25 da Reggio Calabria e diretto a Torino Porta Nuova viaggia con 414 minuti di ritardo, poco meno di 7 ore. Alla stazione di Napoli Centrale i ritardi per i treni interessati sono segnalati tra i 250 e i 390 minuti.

Viaggiatori infuriati e disorientati

Molti viaggiatori in attesa di salire a bordo dei treni sono apparsi disorientati e infuriati. La circolazione ferroviaria anche dopo le 16 sta continuando a subire ritardi, compresi alcuni Regionali e sulla linea Alta velocità Roma-Firenze.

I treni coinvolti dai ritardi

Nel dettaglio i treni coinvolti nel ritardo sono: AV 8418 per Venezia Santa Lucia, AV 9584 per Torino Porta Nuova, AV 8134 per Torino Porta Nuova, AV 9624 per Torino Porta Nuova e AV 9588 per Torino Porta Nuova.

FS: “Per investimento mortale a Praja, rallentamenti dalla Calabria”

“A causa di un investimento mortale verificatosi alle 8 di questa mattina a Praja, in Calabria, sulla linea Sapri-Paola, la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata. I rilievi dell’Autorità Giudiziaria hanno richiesto la sospensione totale della circolazione fino alle 14.50, ora in cui i treni hanno ripreso a circolare gradualmente. L’interruzione ha comportato disagi per i treni provenienti dalla Calabria. I viaggiatori sono stati costantemente informati sia in stazione che a bordo treno”. Lo precisa FS Italiane in una nota.