Siracusano (FI) e i commenti sessisti su social: “Ecco cosa ricevo, vado a denunciare”

“Dalla rubrica sessismo online. Ecco a voi un assaggio dello schifo che ricevo sui social”. Lo dice su Facebook la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, di Forza Italia, che in un video legge alcuni commenti ricevuti. “Questi sono alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente sui miei social come commenti dei miei post ed è quello che accade purtroppo a tantissime, quasi tutte le donne che in questo Paese si espongono sui social media. Ma è inaccettabile. Ma che schifo è? Ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate? Ragazzi, guardate che io ho le spalle larghe e io domani vado a denunciare e tutto questo non mi fa soffrire. Ma ci sono persone, ragazze che soffrono enormemente per questo schifo che ricevono gratuitamente sui loro profili. Il mio suggerimento è quello di denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie”, conclude.