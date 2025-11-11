Turchia, aereo militare precipita al confine con la Georgia: il momento dello schianto

(LaPresse) Un aereo da trasporto militare turco C-130 si è schiantato nei pressi del confine tra Turchia e Georgia. A bordo del velivolo cargo c’erano 20 persone. La notizia è stata confermata dalle Forze armate di Ankara, mentre il presidente Recep Tayyip Erdogan ha espresso “profondo dolore” e “cordoglio” alle famiglie delle vittime, definite “martiri”. Il capo di Stato ha inoltre annunciato che unità militari sono già state inviate sul luogo dell’incidente per le operazioni di soccorso e recupero. Le autorità georgiane sono state immediatamente informate e l’esercito di Tbilisi è stato mobilitato. L’aereo, partito da una base militare in Azerbaigian, era diretto in Turchia. Erdogan ha anche ricevuto una telefonata di condoglianze dal presidente azero Ilham Aliyev.