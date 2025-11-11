Turchia, aereo cargo militare precipita in Georgia: ci sono vittime. A bordo 20 persone

Un aereo cargo militare turco è precipitato vicino al confine tra Azerbaigian e Georgia. Lo ha reso noto il ministero della Difesa della Turchia. L’aereo C-130 era decollato dall’Azerbaigian e stava tornando in Turchia. Un filmato dell’incidente, trasmesso dall’emittente privata turca NTV e da altri canali locali, mostra l’aereo che scende in picchiata lasciando una scia di fumo bianco.

Turkey’s defense ministry says a Turkish military cargo plane crashed near the Azerbaijan-Georgia border on Tuesday.



The ministry said on X that the C-130 plane had taken off from Azerbaijan and was on its way back to Turkey.



It was not clear how many crew were on board the… pic.twitter.com/vv9Wni7rvl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 11, 2025

A bordo dell’aereo precipitato c’erano 20 persone, compreso l’equipaggio, ha fatto sapere ancora il ministero della Difesa turco in una nota. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso. “Abbiamo appreso oggi con profondo dolore che il nostro aereo militare C130, in rotta dall’Azerbaigian verso il nostro Paese, si è schiantato al confine tra Georgia e Azerbaigian”, ha affermato il presidente Recep Tayyip Erdogan, “i nostri sforzi per recuperare i rottami continuano in coordinamento con le autorità competenti. Se Dio vuole, usciremo da questo incidente con il minimo disagio. Che Dio abbia pietà dei morti e che noi possiamo essere con loro nelle nostre preghiere”. Lo riporta l’emittente Trt Haber.

Erdogan: “Ci sono vittime”

Al momento le autorità di Turchia e Georgia non hanno riferito informazioni relative a vittime. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha segnalato che ci sono vittime ma non ha fornito dettagli. Erdogan si è detto “profondamente rattristato” dall’incidente e ha espresso le sue condoglianze per i “martiri”. Le operazioni di ricerca e soccorso si stanno svolgendo in coordinamento con le autorità azere e georgiane, ha fatto sapere il ministero della Difesa turco. Gli aerei da trasporto militare C-130 sono ampiamente utilizzati dalle forze armate turche per il trasporto di personale e la gestione delle operazioni logistiche. Turchia e Azerbaigian mantengono una stretta cooperazione militare.