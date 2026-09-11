Milano, Sala: "Con Majorino nessun chiarimento, su temi delicati non ce la si cava con uno slogan"

Con Majorino “non ho avuto nessun chiarimento. È chiaro che possiamo avere modi e sensibilità diverse, però io non vorrei personalizzare il fatto”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo le polemiche sul tema della “lobby del cemento”, evocata dal capogruppo del Pd al Pirellone Pierfrancesco Majorino, a margine della festa dell’Unità. “Lo voglio dire con precisione – ha proseguito – Tutte le volte che vedrò dalla mia parte politica o dalla parte avversa, non tanto critiche al nostro operato, ma che su tematiche delicatissime ce la si cava con qualcosa che a me appare uno slogan, io reagirò e riporterò alla riflessione.

“Nella fattispecie il tema è: in che cosa esattamente ha sbagliato l’amministrazione nella relazione con i privati? E soprattutto, chi si candida a governare Milano, esattamente in cosa cambierà il rapporto? Perché è veramente possibile che ci siano stati anche errori dal nostro punto di vista e che qualcuno possa offrire una soluzione migliore, ma discutiamone”, ha concluso Sala.