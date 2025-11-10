Usa, Donald Trump fischiato allo stadio prima di una partita di Nfl: le immagini

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è il primo presidente in carica negli ultimi 50 anni a partecipare a una partita della stagione regolare della NFL, in particolare alla sfida dei Washington Commanders contro i Detroit Lions. Alcuni spettatori sugli spalti hanno fischiato quando Trump è apparso sul maxischermo alla fine del primo tempo, in piedi in tribuna insieme al presidente della Camera Mike Johnson, e di nuovo quando il presidente è stato presentato dall’annunciatore dello stadio durante l’intervallo. I fischi sono continuati mentre Trump leggeva un giuramento che i membri dell’esercito dovevano recitare durante una cerimonia nel corso dell’intervallo della partita. Attraverso i social, Trump ha insistito sul fatto che i giocatori dovessero alzarsi in piedi durante l’inno nazionale e ha invitato i proprietari delle squadre a licenziare chiunque si inginocchiasse. La stessa cosa era avvenuta poco meno di due anni fa, nel corso di una partita di football universitario.