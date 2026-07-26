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domenica 26 luglio 2026

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Pride Berlino, Merz: "Gli attacchi puntano a dividerci, non lasciamoci intimidire"

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Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha promesso che le forze dell’ordine troveranno il sospettato per l’attentato di sabato sera al Pride di Berlino e ha chiesto di non lasciarsi intimidire. “Vorrei dire questo ai partecipanti al Christopher Street Day qui a Berlino, ma anche in tutta la Germania: non lasciatevi intimidire, non lasciamoci intimidire”, ha detto Merz, “questi atti hanno un unico scopo: mirano a dividere la nostra società. Vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo: ovvero la nostra apertura e la nostra libertà”. Merz ha parlato davanti alla chiesa di Santa Maria a Berlino, dove si sta svolgendo una funzione in memoria delle vittime dell’attacco, che ha provocato un morto e 29 feriti.