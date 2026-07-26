No Tav, sequestrati da polizia ordigni artigianali e bottiglie incendiarie

Al termine delle attività di controllo successive alla manifestazione No Tav nell’ambito del Festival Alta Felicità, la Polizia di Stato ha sequestrato diverso materiale ritenuto idoneo all’offesa e al travisamento, tra cui articoli pirotecnici ed esplosivi, maschere antigas, ordigni artigianali e numerosi strumenti per il travisamento. In particolare, gli agenti hanno sequestrato diverse bottiglie incendiarie. La Questura di Torino riferisce inoltre che, nei servizi preventivi predisposti nei giorni precedenti alla manifestazione, erano già state identificate circa 1.800 persone e sequestrati materiali della stessa natura.

Nell’ambito delle attività sono stati emessi 16 fogli di via obbligatori, nove Dacur e due fermi preventivi. Tre cittadini francesi sono stati respinti alla frontiera, mentre per altri è stato disposto l’allontanamento dal territorio nazionale. Sono 436 le persone identificate tra cui figurano anche cittadini provenienti da Francia, Germania e Belgio, le cui posizioni sono ora al vaglio sotto il profilo amministrativo e penale.