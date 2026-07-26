Cuba, le celebrazioni per l'anniversario della rivoluzione: assente per la prima volta Raúl Castro

Per la prima volta in 28 anni Raúl Castro non ha preso parte alle celebrazioni della Giornata della Ribellione Nazionale, ricorrenza che segna l’inizio della rivoluzione cubana. L’assenza del 95enne ex presidente e capo dell’Esercito Rivoluzionario ha alimentato le preoccupazioni sulle sue condizioni di salute. Ad aprire la cerimonia, nella provincia di Pinar del Río, è stato il presidente Miguel Díaz-Canel, che ha rassicurato sulla situazione di Castro: “Mi ha chiamato nelle prime ore di oggi” e “ha inviato i suoi saluti alla popolazione di Pinar del Río e di tutta Cuba”. Nel suo intervento Díaz-Canel ha poi attaccato gli Stati Uniti, respingendo il rapporto del Dipartimento di Stato che accusa l’isola di gestire una rete di spionaggio e influenza. Il presidente cubano ha inoltre criticato le nuove misure statunitensi contro le aziende che operano sull’isola, sostenendo che contribuiscono ad aggravare la crisi economica già in corso.